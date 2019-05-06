СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-06T08:55:22+03:00

За минувшие выходные в Югре в 15 ДТП пострадали 22 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 2 мая в окружной столице Югры. Погиб водитель «Лексус».

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 2 мая в 14:40 в городе Ханты-Мансийск на улице Объездная, 58-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», въехал во впереди стоящий автомобиль «Лексус», водитель которого находился позади автомобиля для выставления знака аварийной остановки.

В результате происшествия, 56-летний водитель автомобиля «Лексус» скончался в ОКБ города Ханты-Мансийска.

Женщина за рулём "Тойоты" не справилась с управлением. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Ещё одно серьёзное ДТП случилось 5 мая в 12:20 на автодороге «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе. 29-летняя водитель за рулём «Тойоты» при объезде препятствия на дороге, не справилась с управлением и допустила занос автомобиля с последующим опрокидыванием в придорожный кювет.

В результате происшествия телесные повреждения получил водитель и 51 и 15 –летние пассажиры.

По информации ведомства, с 30 апреля по 5 мая на территории округа зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 22 получили травмы, в том числе четверо несовершеннолетних.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 32313 нарушений правил дорожного движения, задержано 83 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 54 – за отказ от медицинского освидетельствования и 16 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 185 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU