Голодный сургутянин вновь пошёл на кражу

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-06T08:34:50+03:00

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Затариться на первомайские праздники, не потратив ни рубля, решил 20-летний житель Сургута. Идею не поддержали продавцы магазина.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 30 апреля в Сургуте 20-летний мужчина, находясь в одном из магазинов по улице 50 лет ВЛКСМ, похитил продукты питания общей стоимостью более 3700 рублей. Известно, что подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие выходные раскрыто 21 ранее зарегистрированное преступление, из них: угроза убийством, три факта причинения вреда здоровью, пять фактов фальшивомонетничества, два грабежа, два мошенничества и девять краж.

ИСТОЧНИК KP.RU