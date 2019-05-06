2019-05-06T08:26:07+03:00
Общество

В первомайские праздники в Югре на пожарах погибли два человека

Чаще всего горели жилые дома
Алена Кульмухаметова
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В первомайские праздники в Югре на пожарах погибли два человека. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ первомайские праздники в Югре на пожарах погибли два человека. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Два человека погибли и двое пострадали в период с 29 апреля по 5 мая на территории Ханты-Мансийского округа. По данным МЧС России по ХМАО-Югре, за праздничные выходные было зарегистрировано 70 пожаров.

Чаще всего горели здания жилого сектора, хозяйственные постройки, бани и дачи. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования. От огня также пострадали пять автомобилей и 46 строений. 13 пожаров связаны с возгоранием мусора из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе в многоквартирных жилых домах.

Напомним, в Югре объявлен пожароопасный сезон. В это время запрещается посещать леса и разводить костры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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