СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-06T08:01:43+03:00

Пять с половиной лет тюрьмы получил югорчанин за склонение к употреблению наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Он передал знакомому сигарету с марихуаной

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Житель Берёзовского района отправлен за решётку за незаконный сбыт и склонение к употреблению наркотиков.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, Берёзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков и в склонении к потреблению наркотиков.

Согласно материалам дела, в декабре 2018 года подсудимый передал заранее подготовленную сигарету с марихуаной жителю поселка Берёзово, который впоследствии выкурил её.

Суд назначил наказание югорчанину в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU