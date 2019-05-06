Пять с половиной лет тюрьмы получил югорчанин за склонение к употреблению наркотиков
Он передал знакомому сигарету с марихуаной
Пять с половиной лет тюрьмы получил югорчанин за склонение к употреблению наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Житель Берёзовского района отправлен за решётку за незаконный сбыт и склонение к употреблению наркотиков.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, Берёзовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков и в склонении к потреблению наркотиков.
Согласно материалам дела, в декабре 2018 года подсудимый передал заранее подготовленную сигарету с марихуаной жителю поселка Берёзово, который впоследствии выкурил её.
Суд назначил наказание югорчанину в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU