В Нефтеюганском районе из-за обрушения трассы водителей просят менять маршрут
В связи с размывом дороги талыми водами на 709 километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» проезд на Нефтеюганск и Сургут временно будет осуществляться через Тепловский тракт.
Информация о сроках восстановительных работ будет сообщена дополнительно. Информация об этом размещена на сайте администрации города Пыть-Ях.
Люди и транспорт не пострадали. Фото из соцсети ВК
По сообщению Госавтоинспекции ХМАО-Югры, частичное обрушение проезжей части на 710 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе произошло 5 мая. Организован объезд через 714 км автодороги Нефтеюганск- Мамонтово, заезд в г.Пыть-Ях через 676 км автодороги Нефтеюганск-Мамонтово призывной пункт.
Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, машины также не были повреждены.
Срок окончания восстановительных работ в ведомстве не уточнили.
ИСТОЧНИК KP.RU