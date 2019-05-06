СЕГОДНЯ 07:34 2019-05-06T07:36:31+03:00

В Нефтеюганском районе из-за обрушения трассы водителей просят менять маршрут. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО

Сроки ремонта дороги пока не известны

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В связи с размывом дороги талыми водами на 709 километре трассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» проезд на Нефтеюганск и Сургут временно будет осуществляться через Тепловский тракт.

Информация о сроках восстановительных работ будет сообщена дополнительно. Информация об этом размещена на сайте администрации города Пыть-Ях.

Люди и транспорт не пострадали. Фото из соцсети ВК

По сообщению Госавтоинспекции ХМАО-Югры, частичное обрушение проезжей части на 710 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе произошло 5 мая. Организован объезд через 714 км автодороги Нефтеюганск- Мамонтово, заезд в г.Пыть-Ях через 676 км автодороги Нефтеюганск-Мамонтово призывной пункт.

Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, машины также не были повреждены.

Срок окончания восстановительных работ в ведомстве не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU