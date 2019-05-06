Погода в Югре 6 мая: тепло и дождь
В понедельник 6 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду, порывы до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+23 градусов, по северу и востоку +10,+15 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду, порывы до 11-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+21 градусов.
В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, восточный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +21 градусов.
В Нижневартовске переменная облачность и проливной дождь. Ветер юго-восточный, восточный, южный, юго-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU