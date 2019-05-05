В Сургуте горел торговый центр «Купец»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-05T15:46:34+03:00

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В Сургуте сегодня ночью, 5 мая, горел Торговый центр «Купец», который расположен на ул. Югорский тракт.

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 2.44 часа ночи. Пожарным удалось его локализовать в 2.52, ликвидировать – в 3.01. К тушению были привлечены 12 человек личного состава МЧС и 5 единиц техники.

В настоящее время причины пожара устанавливают органы дознания МЧС России. Однако по предварительным данным, загорелись холодильники в отделе полуфабрикатов.

ИСТОЧНИК KP.RU