2019-05-05T05:36:00+03:00
Общество

Погода в Югре 5 мая: воздух прогреется до +20 градусов

Преимущественно без осадков
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 5 мая: воздух прогреется до +20 градусовПогода в Югре 5 мая: воздух прогреется до +20 градусовФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 5 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с. Температура ночью +5…+10 ºС, при прояснениях до -2.. ºС, днем +15…+20 ºС, местами +8,+13 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +6…+8 ºС, днем +16…+18 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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