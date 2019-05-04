2019-05-04T16:38:01+03:00
Общество

В Сургуте из незаконного оборота изъяли около 300 литров алкоголя

Среди них - вино, коньяк, водку и виски
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте из незаконного оборота изъяли около 300 литров алкоголяВ Сургуте из незаконного оборота изъяли около 300 литров алкоголяФото: pixabay.com
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В Сургуте из незаконного оборота изъяли около 300 литров спиртных напитков, включая коньяк, водку, виски и вино. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, алкоголь изъяли в рамках проведения профилактических мероприятий в сфере соблюдения антиалкогольного законодательства.

Так, к примеру, полицейские выявили факт продажи алкоголя без лицензии в одном из продовольственных магазинов по ул. 30 лет Победы. Такое же правонарушение выявили в магазине по ул. Мелик Карамова. Также по ул. Профсоюзов продавали алкоголь в нестационарном объекте, а в одной из точек СОТ «Прибрежный» продавали его после 20 часов вечера.

Все виновные лица привлечены к административной ответственности. С начала 2019 года за нарушение правил продажи алкоголя сургутские полицейские составили более 110 протоколов. Из незаконного оборота изъято более 2,5 тыс. литров алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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