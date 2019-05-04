В Ханты-Мансийске на 30 суток закрыли торговый центр «Небо»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-04T12:04:08+03:00

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В Ханты-Мансийске 30 апреля на 30 суток приостановили деятельность торгового центра «Небо». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такое решение постановил Октябрьский суд Екатеринбурга, отделом судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления федеральной службы судебных приставов по Югре.

Торговый центр прикрыли в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. Ранее сотрудники Госпожнадзора уже выявляли нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ, но руководство не предприняло мер для их устранения.

По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, сложившаяся ситуация - результат безответственного отношения администрации торгового центра к содержанию объекта.

- В их распоряжении было достаточно времени для устранения всех нарушений, однако никакие меры приняты не были. Безопасность граждан должна быть обеспечена соответствующим образом, и нарушение противопожарных правил совершенно недопустимо».

Сейчас администрация Ханты-Мансийска ведёт переговоры с отделом пожарного государственного надзора, бизнесменами и руководством торгового центра. По каждому предпринимателю решение будет приниматься индивидуально.

ИСТОЧНИК KP.RU