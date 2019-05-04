В Ханты-Мансийске на 30 суток закрыли торговый центр «Небо»
В Ханты-Мансийске 30 апреля на 30 суток приостановили деятельность торгового центра «Небо». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, такое решение постановил Октябрьский суд Екатеринбурга, отделом судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления федеральной службы судебных приставов по Югре.
Торговый центр прикрыли в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. Ранее сотрудники Госпожнадзора уже выявляли нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ, но руководство не предприняло мер для их устранения.
По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, сложившаяся ситуация - результат безответственного отношения администрации торгового центра к содержанию объекта.
- В их распоряжении было достаточно времени для устранения всех нарушений, однако никакие меры приняты не были. Безопасность граждан должна быть обеспечена соответствующим образом, и нарушение противопожарных правил совершенно недопустимо».
Сейчас администрация Ханты-Мансийска ведёт переговоры с отделом пожарного государственного надзора, бизнесменами и руководством торгового центра. По каждому предпринимателю решение будет приниматься индивидуально.
ИСТОЧНИК KP.RU