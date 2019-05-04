В Мегионе состоялся Кубок главы города по русскому бильярду

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-04T09:26:55+03:00

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Тридцать семь игроков из Нижневартовска и Мегиона приняли участие в соревнованиях за Кубок главы Мегиона по русскому бильярду. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, турнир, который прошёл в бильярдном клубе «Ковбой», посвящён 74-летию Великой Победы.

Глава Мегиона Олег Дейнека пожелал спортсменам победы в поединках и подчеркнул, что в городе поддерживаются все виды спорта, которыми занимаются горожане.

- Я приветствую, если горожане не праздно проводят время, а занимаются физкультурой и спортом, саморазвитием. Радует, и тот факт, что в этом году на нашем турнире и гости из соседнего Нижневартовска, - отметил он.

Турнир проходит в третий раз. Главным идейным вдохновителем выступает председатель Попечительского Совета благотворительного фонда «Меценат» Анатолий Спорыш.

ИСТОЧНИК KP.RU