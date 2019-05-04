Погода в Югре 4 мая: местами пройдёт небольшой дождь

СЕГОДНЯ 00:40 2019-05-04T00:40:42+03:00

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В Югре сегодня, 4 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный 6 - 11 м/с, днем в отдельных районах порывы 12 - 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 ºС, днем +12…+17 ºС, в северных и восточных районах +5…+10 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 ºС, днем +13…+15 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU