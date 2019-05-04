2019-05-04T00:40:42+03:00
Общество

Погода в Югре 4 мая: местами пройдёт небольшой дождь

Воздух прогреется до +17
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода в Югре 4 мая: местами пройдёт небольшой дождьПогода в Югре 4 мая: местами пройдёт небольшой дождьФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Югре сегодня, 4 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный 6 - 11 м/с, днем в отдельных районах порывы 12 - 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 ºС, днем +12…+17 ºС, в северных и восточных районах +5…+10 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 ºС, днем +13…+15 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пётр Кугуй назначен на должность начальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре
Жителя Белоярского, который пырнул оппонента ножом в живот, осудили на 3,5 года
В Когалыме отпраздновали юбилей фестиваля детского творчества «Юнтагор»
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел привёз в Мегион частицу Благодатного огня
Погода в Югре 3 мая: в регионе заметно потеплеет
В Ханты-Мансийске на Иртыше начался ледоход
В Сургуте ищут пропавшего три дня назад мужчину в безрукавке цвета хаки
В Сургуте загорелась баня, когда внутри отдыхали люди
В Югре селянку на 10 тысяч рублей обманул лже-коллега
Где и во сколько пройдёт акция «Бессмертный полк» в Ханты-Мансийске 9 мая 2019
В Югре на Первомай состоялся традиционный велопробег «Я за Велоформат»
Погода в Югре 2 мая: днём значительно потеплеет
На первомайскую демонстрацию вышли 20 тысяч сургутян
Огромная пробка из автомобилей образовалась на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»
Жительница Лангепаса перевела мошенникам более 25 миллионов рублей и установила рекорд
Жители Ханты-Мансийска бежали легкоатлетическую эстафету по звуки духового оркестра
В районе речпорта в Ханты-Мансийске тронулся лёд
Стоимость проезда на автобусах в Сургуте стала ниже на пять рублей
Празднование Первомая в Нижневартовске начнётся в полдень
Погода в Югре 1 мая: холодно и ветрено