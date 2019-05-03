СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-03T10:15:55+03:00

Жителя Белоярского, который пырнул оппонента ножом в живот, осудили на 3,5 года Фото: Татьяна Коркина

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В Белоярском на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима осудили 31-летнего местного жителя, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённого с применением предмета в качестве оружия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в январе 2019 года во время ссоры со своим знакомым мужчина пырнул оппонента ножом в живот. После этого он пытался скрыться от полиции, однако сделать ему этого не удалось – он был задержан.

В результате судебного разбирательства частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда, причиненного в результате преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU