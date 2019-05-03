2019-05-03T08:21:15+03:00
Звезды

В Когалыме отпраздновали юбилей фестиваля детского творчества «Юнтагор»

Праздничный гала-концерт прошёл 1 мая
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация КогалымаФото: администрация Когалыма
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В Когалыме на днях отпраздновали 25-летний юбилей фестиваля детского творчества «Юнтагор». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в зале ДК «Сибирь» 1 мая на гала-концерте собрались педагоги, родители, гости, а на сцене блистали юные таланты и выпускники «Юнтагора» прошлых лет.

В течение нескольких часов ребята дарили зрителям яркие танцевальные и вокальные номера, а заряжал всех отличным настроением бессменный ведущий «Юнтагора» Андрей Билль.

- Меняется город, меняются сцены, а фестиваль продолжает жить. У нас большое количество замечательных талантов, которые любят петь, танцевать, и в этом большая заслуга Фестиваля и педагогов, которые помогают юным талантам раскрыться. Желаю, чтобы этот праздник творчества продолжал жить ещё долгие годы, радовал зрителей и участников, - отметил глава города Николай Пальчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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