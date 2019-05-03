Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел привёз в Мегион частицу Благодатного огня

СЕГОДНЯ 06:24 2019-05-03T06:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Для всех православных Мегиона вчера, 2 мая, состоялось Пасхальное Богослужение в храме в честь преподобномученицы Великой княгини Елизаветы, которое провёл Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Митрополит привёз с собой частицу Благодатного огня и сердечно поздравил всех мегионцев с самым большим православным праздником – Пасхой.

Напомним, Благодатный огонь – это огонь, который выносят из Гроба Господня на особом богослужении, которое каждый год совершается в Великую субботу (в 2019 году – 27 апреля) накануне Пасхи. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

ИСТОЧНИК KP.RU