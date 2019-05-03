2019-05-03T00:25:39+03:00
Общество

Погода в Югре 3 мая: в регионе заметно потеплеет

Воздух прогреется до +16 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 3 мая: в регионе заметно потеплеетПогода в Югре 3 мая: в регионе заметно потеплеетФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 3 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки - преимущественно дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+5 ºС, при прояснениях до -5 ºС, днем +11…+16 ºС, местами +5…+10 ºС.

В Ханты-Мансийске преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2…+4 ºС, днем +12…+14 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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