Погода в Югре 3 мая: в регионе заметно потеплеет
Воздух прогреется до +16 градусов
Погода в Югре 3 мая: в регионе заметно потеплеетФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 3 мая, ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки - преимущественно дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+5 ºС, при прояснениях до -5 ºС, днем +11…+16 ºС, местами +5…+10 ºС.
В Ханты-Мансийске преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +2…+4 ºС, днем +12…+14 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU