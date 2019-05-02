2019-05-02T14:36:46+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на Иртыше начался ледоход

Напоминаем о правилах безопасности в это время
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: кадр из мультфильма "Мама для мамонтёнка"Фото: кадр из мультфильма "Мама для мамонтёнка"
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В Ханты-Мансийске начался ледоход на реке Иртыш. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре, кромка ледостава находится в районе слияния реки Обь и Иртыш. 21-километровый хвост ледохода находится в районе Ханты-Мансийска.

На реке Обь лёд проходит по территории Томской области, и до границы с Югрой – более 350 километров. На реке Конда наблюдается дрейф льда в н.п. Болчары, в районе п. Выкатной - подвижка льда, на реке Северная Сосьва зафиксирован ледостав, а в н.п. Няксимволь наблюдается ледостав с полыньями.

В МЧС отметили, что опасных гидрологических явлений не наблюдается. Паводковая обстановка стабильная, подтоплений населённых пунктов нет.

Напоминаем вам, что в период ледохода запрещено выходить на водоемы, переправляться через реку, подходить близко к реке в местах затора льда, приближаться к ледяным заторам и измерять глубину любого водоёма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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