В Сургуте ищут пропавшего три дня назад мужчину в безрукавке цвета хаки
В Сургуте разыскивают Чобану Ивана Васильевича, который 29 апреля в 18 часов вышел из дома (район Аура) по адресу: ул. Тюменский тракт,2 и до настоящего момента не вернулся. При себе у мужчины не было ни документов, ни мобильного телефона, но была небольшая чёрная сумка.
Приметы: на вид 50-52 года, тёмные волосы. Был одет в безрукавку цвета хаки, голубую кофту, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Васильевича, просьба сообщить по телефону: 8-904-486-04-52 (Александр, руководитель поискового отряда ДПСО «Сургут»).
Волонтёры уже начали срочный сбор на поиски пропавшего в лесистой местности в черте города.
ИСТОЧНИК KP.RU