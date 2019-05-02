2019-05-02T14:27:43+03:00
Происшествия

В Сургуте ищут пропавшего три дня назад мужчину в безрукавке цвета хаки

Волонтёры уже начали срочный сбор на поиски
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/dpsopoisksurgutФото: https://vk.com/dpsopoisksurgut
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В Сургуте разыскивают Чобану Ивана Васильевича, который 29 апреля в 18 часов вышел из дома (район Аура) по адресу: ул. Тюменский тракт,2 и до настоящего момента не вернулся. При себе у мужчины не было ни документов, ни мобильного телефона, но была небольшая чёрная сумка.

Приметы: на вид 50-52 года, тёмные волосы. Был одет в безрукавку цвета хаки, голубую кофту, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Васильевича, просьба сообщить по телефону: 8-904-486-04-52 (Александр, руководитель поискового отряда ДПСО «Сургут»).

Волонтёры уже начали срочный сбор на поиски пропавшего в лесистой местности в черте города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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