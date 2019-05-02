В Югре селянку на 10 тысяч рублей обманул лже-коллега

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-02T10:13:39+03:00

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В Октябрьском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в дежурную часть обратилась 39-летняя жительница посёлка Унъюган. Женщина рассказала, что пострадала от действий мошенников в результате взлома страницы в социальной сети.

По словам селянки, во «ВКонтакте» ей пришло сообщение от коллеги с просьбой одолжить денег. Женщина клюнула на это и перечислила на указанные в переписке банковские реквизиты почти 10 тысяч рублей. На следующий день потерпевшая встретила коллегу и поинтересовалась, когда та вернёт ей долг.

Мужчина удивился и сообщил, что не писал ей и не просил денег в долг. Тогда женщина поняла, что её обманули мошенники, взломавшие страницу коллеги. После этого селянка обратилась с заявлением в полицию.

Преступников ищут, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU