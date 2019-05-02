СЕГОДНЯ 07:54 2019-05-02T07:54:27+03:00

Где и во сколько пройдёт акция «Бессмертный полк» в Ханты-Мансийске 9 мая 2019 Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» состоится в Ханты-Мансийске 9 мая в 9.30 утра. Все желающие смогут присоединиться к шествию через организованные входы со стороны улиц: Мира-Доронина, Мира-Калинина (со стороны кинотеатра «Лангал» и со стороны Ханты-Мансийской государственной медицинской академии), Мира-Лопарёва и Мира-Свердлова.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, у кинотеатра «Лангал» и у магазина «Монетка» (остановка «Магазин «Юбилейный») волонтёры помогут вам закрепить фото на штендер.

Также владельцев квадрокоптеров, которые собираются снимать массовые мероприятия в День Победы, просят заблаговременно уведомить администрацию города о намерении снимать и фотографировать с помощью беспилотника. Для этого нужно позвонить по телефону: 9-904-872-74-54 или написать на адрес электронной почты: KorchaginaNA@admhmansy.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU