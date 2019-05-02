В Югре на Первомай состоялся традиционный велопробег «Я за Велоформат»

СЕГОДНЯ 07:39 2019-05-02T07:39:12+03:00

В мероприятии приняли участие более 250 человек

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В Югре вчера, 1 мая, прошёл традиционный велопробег «Я за Велоформат». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие открыло новый велосипедный сезон, в котором приняли участие более 250 человек.

Старт велопробега состоялся у гостиницы «Олимпийская», а сама трасса прошла по малому городскому велокольцу с удобными велодорожками. Как отметил заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Ханты-Мансийска Андрей Эрнст, Ханты-Мансийск считается спортивной столицей России, поэтому интерес к здоровому образу жизни объясним.

- Мы боялись, что прохладная погода сегодня помещает проведению велопробега, но наши горожане в очередной раз доказали, что северный ветер спорту не помеха и наш город идеально подходит для занятий велосипедным спортом, - рассказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU