Погода в Югре 2 мая: днём значительно потеплеет

СЕГОДНЯ 03:25 2019-05-02T03:25:12+03:00

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В Югре сегодня, 2 мая, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +2…-3 ºС, при прояснениях -5…-10 ºС, днем +8…+13 ºС, местами 0…+5 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0…-2 ºС, днем +8…+10 ºС.

По народному календарю 2 мая – День Ивана Ветхопещерника. На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, кланялись в разные стороны и обращались на восток со словами: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». Затем ткань расстилали на земле, клали на него пирог и уходили домой. Сделано это было для того, чтобы весна была доброй и подарила хорошую погоду для урожая льна.

ИСТОЧНИК KP.RU