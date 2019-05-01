На первомайскую демонстрацию вышли 20 тысяч сургутян

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-01T16:57:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Шествие трудящихся Сургута в День Весны и Труда поддержала губернатор Югры. По последним данным на демонстрацию вышли около 20 тысяч человек. Колонна традиционно прошла по улице Ленина до памятника основателям города.

По информации администрации города, в праздничном шествии приняли участие представители ддминистрации и Думы города, сотрудники из более чем 230 организаций — нефтяники, газовики, энергетики, коммунальщики, врачи, учителя, социальные работники, школьники и студенты, члены политических партий, коллективы детских садов города, а также представители культурных, спортивных заведений, малого и среднего бизнеса, и общественных объединений.

Напомним, что первое праздничное Первомайское шествие в Сургуте организовали политические ссыльные в начале прошлого века. Спустя 50 лет к ним присоединились геологи, которые пророчили территории светлое нефтегазовое будущее. В середине 90-х годов демонстрацию отменили. Традиция возродилась в 2003 году. Первомай в Сургуте стал по-настоящему всенародным.

ИСТОЧНИК KP.RU