Огромная пробка из автомобилей образовалась на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»
Автовладельцев просят ехать через Горноправдинск
Огромная пробка образовалась на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». Фото из соцсети ВКонтакте
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На автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Югры случился многокилометровый затор.
Как сообщают Госавтоинспекторы ХМАО-Югры, длина пробки составляет уже около десяти километров, и транспорт продолжает прибывать. Большая часть их с номерными знаками ЯНАО.
- В связи с проведением дорожных работ на 581 и 491 км автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" затруднено движение. Просим выбирать объездной путь через сельского поселения Горноправдинск, - говорится в сообщении.
Пробка из автомобилей образовалась из-за большего количества желающих отдохнуть на «Большой земле». За ситуацией следят полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU