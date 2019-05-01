2019-05-01T17:16:11+03:00
Общество

Огромная пробка из автомобилей образовалась на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск»

Автовладельцев просят ехать через Горноправдинск
Алена Кульмухаметова
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Огромная пробка образовалась на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». Фото из соцсети ВКонтактеОгромная пробка образовалась на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». Фото из соцсети ВКонтакте
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На автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Югры случился многокилометровый затор.

Как сообщают Госавтоинспекторы ХМАО-Югры, длина пробки составляет уже около десяти километров, и транспорт продолжает прибывать. Большая часть их с номерными знаками ЯНАО.

- В связи с проведением дорожных работ на 581 и 491 км автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" затруднено движение. Просим выбирать объездной путь через сельского поселения Горноправдинск, - говорится в сообщении.

Пробка из автомобилей образовалась из-за большего количества желающих отдохнуть на «Большой земле». За ситуацией следят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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