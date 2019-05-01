2019-05-01T15:02:23+03:00
Происшествия

Жительница Лангепаса перевела мошенникам более 25 миллионов рублей и установила рекорд

Найти преступников не представляется возможным
Алена Кульмухаметова
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Жительница Лангепаса перевела мошенникам более 25 миллионов рублей и установила рекордЖительница Лангепаса перевела мошенникам более 25 миллионов рублей и установила рекордФото: Татьяна Коркина
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Самую большую сумму, рекорд в России - так говорят сами полицейские, в 2015 году перевела жительница Лангепаса. 25,5 миллионов рублей стоила для югорчанки компенсация за ранее приобретенные БАДы.

Пресс-служба УМВД по ХМАР-Югре регулярно рассказывает о мошенниках, которые предлагают компенсации за некачественные лекарства, пластыри и БАДы, но югорчане продолжают переводить деньги злоумышленникам.

Мошенники разыгрывают такой сценарий, что потерпевшему звонят несколько человек, представляются разными людьми – от оператора до генерального прокурора РФ.

Раскрыть такие преступления достаточно сложно. Это требует много времени и денежных затрат. Полицейским удается поймать любителей легкой наживы, но вернуть деньги жертвам получается крайне редко.

Добавим, что "рекордов глупости" можно избежать, положив трубку телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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