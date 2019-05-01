Жители Ханты-Мансийска бежали легкоатлетическую эстафету по звуки духового оркестра

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-01T13:49:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Под звуки духового оркестра в Ханты-Мансийске сегодня в полдень был дан старт главному спортивному мероприятию Дня весны и труда – традиционной легкоатлетической эстафете.

По информации городской администрации, на старте собралось 24 команды – это школьники, студенты, рабочая молодежь, коллективы предприятий и учреждений города, а также ветераны спорта.

Менее чем за час, спортсменам предстояло преодолеть 12 контрольных точек эстафеты от Центральной площади, а затем по улице Мира до улицы Строителей и обратно. Бегунам нужно было максимально быстро пройти свой отрезок и передать эстафету товарищу по команде. Общая протяженность дистанции составила 3 км 400 метров. Самый длинный этап – первый, на 600 метров, от финиша до Бизнес-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU