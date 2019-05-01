В районе речпорта в Ханты-Мансийске тронулся лёд
«Тронулся!», «крутяк», «лёд пошёл» - так пишут пользователи соцсети Вконтакте в группе «Типичный Ханты-Мансийск». Горожане радуются, записывают видео и делятся фото.
- Ханты-Мансийск 1 мая – вот такой подарочек – ледоход, - радостно произносит автор видео. – Во всю ширь идёт Иртыш.
Ранее спасатели прогнозировали ледоход на 5-8 мая. Однако лёд тронулся раньше.
По данным гидрологов, еще утром 1 мая, кромка ледостава на реке Иртыш находилась в районе деревни Ярки Ханты-Мансийского района. Протяженность ледохода – около 22 километров.
На реке Обь лед проходит по территории Томской области. До границы с Югрой – около 404 километров.
На реке Конда ледоход наблюдается в районе пп. Болчары и Алтай. В п. Выкатной на реке образовались закраины.
На реке Северная Сосьва наблюдается ледостав. В н.п. Няксимволь - ледостав с полыньями, в н.п. Березово лед подняло, образовались закраины.
В районе речпорта в Ханты-Мансийске тронулся лёд.
ИСТОЧНИК KP.RU