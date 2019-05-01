2019-05-01T12:45:51+03:00
Общество

В районе речпорта в Ханты-Мансийске тронулся лёд

Горожане ликуют в соцсетях [ВИДЕО]
Алена Кульмухаметова
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В районе речпорта в Ханты-Мансийске тронулся лёд. Фото из соцсети ВКонтактеВ районе речпорта в Ханты-Мансийске тронулся лёд. Фото из соцсети ВКонтакте
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«Тронулся!», «крутяк», «лёд пошёл» - так пишут пользователи соцсети Вконтакте в группе «Типичный Ханты-Мансийск». Горожане радуются, записывают видео и делятся фото.

- Ханты-Мансийск 1 мая – вот такой подарочек – ледоход, - радостно произносит автор видео. – Во всю ширь идёт Иртыш.

Ранее спасатели прогнозировали ледоход на 5-8 мая. Однако лёд тронулся раньше.

По данным гидрологов, еще утром 1 мая, кромка ледостава на реке Иртыш находилась в районе деревни Ярки Ханты-Мансийского района. Протяженность ледохода – около 22 километров.

На реке Обь лед проходит по территории Томской области. До границы с Югрой – около 404 километров.

На реке Конда ледоход наблюдается в районе пп. Болчары и Алтай. В п. Выкатной на реке образовались закраины.

На реке Северная Сосьва наблюдается ледостав. В н.п. Няксимволь - ледостав с полыньями, в н.п. Березово лед подняло, образовались закраины.

В районе речпорта в Ханты-Мансийске тронулся лёд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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