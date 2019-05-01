СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-01T07:58:54+03:00

Празднование Первомая в Нижневартовске начнётся в полдень. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске 1 мая состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Об этом сообщает оргкомитет при администрации города.

В этот день запланирована первомайская демонстрация. Колонна участников проследует от набережной реки Обь по проспекту Победы к площади Нефтяников. Начало в 12 часов.

Также 1 мая на площади Нефтяников пройдет народное гулянье «Венок дружбы». Большую концертную программу готовят учреждения культуры и спорта. Для гостей Нижневартовска и его жителей организуют конкурсы и веселые игры, разнообразные творческие интерактивные площадки, народные забавы, хороводы, состязания, мастер-классы, выставку изделий народных промыслов. Юные зрители примут участие в игровой программе и за активное участие получат памятные призы. В 14 часов начнется концерт «Цветущий май».

Предприниматели проведут фестиваль «Чай пут фест», где любой желающий сможет попробовать традиционный чай разных народов мира. Будет работать праздничная торговля.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, будет введено временное ограничение движения транспортных средств. Для обеспечения безопасности участников мероприятия с 11 часов до окончания прохождения колонны будет перекрыто движение на проспекте Победы (от улицы Г. И. Пикмана до площади Нефтяников).

Водителей просят отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности и заранее продумывать маршрут своего движения. На время праздника изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU