СЕГОДНЯ 06:51 2019-05-01T06:51:54+03:00

Погода в Югре 1 мая: холодно и ветрено Фото: Татьяна Коркина

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В праздничный день 1 мая в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки - снег, мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5 - 10 метров в секунду, днём в отдельных районах порывы 11 - 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+6 градусов, в северных и восточных районах до -5 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду, днем порывы 11 - 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха: -3, +1 градусов.

В Нижневартовске облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -6, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU