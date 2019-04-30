2019-04-30T16:31:23+03:00
Происшествия

Двух наркоманов задержали полицейские Когалыма

Мужчины находятся под подпиской о невыезде
Алена Кульмухаметова
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Двух наркоманов задержали полицейские КогалымаДвух наркоманов задержали полицейские КогалымаФото: Татьяна Коркина
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Полицейскими Когалыма выявлено два факта незаконного оборота наркотиков.

Так, на улице Прибалтийской был задержан 25-летний местный житель. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли четыре пакета с порошкообразным веществом и два с веществом растительного происхождения. Проведенной экспертизой было установлено, что изъятое является наркотическим средством. Мужчина пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления.

Несколькими днями позднее вечером на улице Мира сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, у которого также изъяли полимерный пакет с синтетическим наркотиком массой 0,38 грамма.

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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