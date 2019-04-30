В трёх районах ХМАО введён особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в трёх районах Ханты-Мансийского автономного округа с 30 апреля по 13 мая. Под его действие попали Сургутский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийские районы.
Противопожарные режимы в муниципалитетах утверждены нормативными актами местных администраций для усиления требований пожарной безопасности и защиты территорий от угрозы огня.
В период действия особого противопожарного режима запрещаются разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, проведение иных пожароопасных работ, а также курение на пожароопасных участках.
По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, в преддверии майских праздников вопрос пожарной безопасности в лесах и межселенной территории особенно актуален. Планируется, что в этот период в интенсивном режиме будут работать патрульные и патрульно-маневренные группы, сотрудники лесничеств, филиалов авиалесоохраны и Природнадзора Югры.
Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах виновные лица понесут административную или уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU