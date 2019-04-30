СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-30T16:19:26+03:00

В ХМАО на 1 мая перекроют для транспорта все главные улицы городов и посёлков. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Окружная Госавтоинспекция информирует водителей о том, что в связи с проведением праздничных мероприятий 1 мая 2019 года будет ограничено движение автотранспорта в следующих муниципальных образованиях округа:

В Ханты-Мансийске с 07.30 до 12.30 перекроют улицу Мира от центральной площади до улицы Строителей.

В посёлке Берёзово с 12.00 до 13.00 закрыта для движения улица Ленина от Газопромысловой до Путилова.

В Нефтеюганском районе в городском посёлке Пойковский с 11.00 до окончания мероприятия (14.00) закрыта улица Центральная от Олимпийской до Нефтяников с перекрытием кольцевой дороги. Посёлок Сингапай с 11.00 до 12.00 – по ул. Центральная. Село Чеускино с 12.00 до 13.00 – по ул. Центральная.

В Нижневартовске с 11:00 до 15.00 закроют проспект Победы от Пикмана до площади Нефтяников.

Нижневартовский район: пгт. Излучинск с 08.00 до 16.00 – по ул. Энергетиков, ул. Набережная; г. Покачи с 11.00 до 15.00 – по ул. Мира, в районе площади дома «Октябрь»; г. Нягань с 08.30 до 15.00 – проспект Нефтяников: от дома №9 до ул. Загородных; с 08.30 до 17.00 – по ул. Ленина: от дома № 5 до ул. Загородных;

В Октябрьском районе в поселке Перегребное с 12:00 до 14:00 – по ул. Таежная, ул. Советская, ул. Лесная, ул. Спасенникова; поселок Октябрьское с 11.30 до 13.30 – по ул. Советская, ул. Калинина.

В городе Пыть-Ях с 11.00 до 13.40 – по ул. Центральная, в Сургуте с 08.00 до 13.00 – по ул. Восход, ул. Энтузиастов, ул. Ленина, ул. Островского, ул. Майской, ул. Губкина, пр. Мира.

В Сургутском районе в городе Лянтор с 11.00 до 13.30 перекроют улицы Дружбы Народов, Эстонских Дорожников, Назаргалеева, Парковая, Городская площадь.

В городе Урай с 11.00 до 12.30 будет закрыта Ленина от ул. Космонавтов до ул. 40 лет Победы; с 00.00 до 17.00 – площадь «Планета звезд», мкр. 2, вблизи домов №101 и №61.

Убедительно просим автолюбителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда, а также не оставлять припаркованный транспорт на проезжей части и в непосредственной близости к ней на улицах, по которым будут проходить мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU