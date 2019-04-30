2019-04-30T16:04:12+03:00
Общество

Жителям Ханты-Мансийска рассказали, каким будет первомай

Мероприятия охватят детей и взрослых
Алена Кульмухаметова
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Жителям Ханты-Мансийска рассказали, каким будет первомайЖителям Ханты-Мансийска рассказали, каким будет первомайФото: Татьяна Коркина
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда. Гостей и жителей Ханты-Мансийска 1 мая ждут мастер-классы, спортивная эстафета, велопробег, увлекательные тематические выставки, интерактивные площадки, экскурсии, а также концертная программа творческих коллективов города.

В полдень на Центральной площади города стартует традиционная легкоатлетическая эстафета, участники которой преодолеют дистанцию от Центральной площади по улице Мира до её пересечения с улицей Строителей и обратно.

Испытать свою скорость, ловкость и меткость также можно будет в традиционных играх народов Югры или в соревнованиях по метанию кольца в цель и спортивной стрельбе из копий пневматического оружия.

В праздничный день на главной площади Ханты-Мансийска будут работать интерактивные площадки «Славим Человека труда!», где можно будет примерить на себя роль флориста, ветеринара, библиотекаря, электромонтера, стоматолога и представителей других интересных профессий, а также познакомиться с деятельностью различных организаций города. Там же можно будет проверить свое здоровье и пройти тест на профориентацию.

Самые маленькие югорчане смогут почувствовать себя настоящими водителями, сев за руль и изучив устройство приборной панели специализированной рабочей техники, предоставленной Ханты-Мансийской городской клинической станцией скорой помощи, техники спасателей и другие.

Ни одного любителя науки не оставят равнодушным запуск ракет, показательные выступления преодоления препятствий на радиоуправляемой модели танка, а также возможность изучения микроорганизмов при помощи специального оборудования.

Познакомиться с историей любимого города можно будет у фонтана-ротонды, где опытный экскурсовод расскажет о том, где были расположены Дом туземца, кинотеатр «Художественный», гастроном и другие здания, которые когда-то находились в центральной части Ханты-Мансийска.

В День Весны и Труда любой желающий сможет принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, конкурсе рисунков на противопожарную тематику, мастер-классе по тушению условного пожара. Мастера аквагрима украсят лица горожан яркими красками. Площадка «Большие игры» позволит югорчанам совместить активный отдых на свежем воздухе с азартом и весельем от классических настольных игр - хантымансийцев ждут гигантские шахматы и шашки, огромное домино и большое «Активити».

Угоститься вкусной кашей и горячим чаем можно будет на площадке военно-полевой кухни.

В завершении праздничной программы в 15:00 у гостиницы «Олимпийская» стартует традиционный городской велопробег «Я за ВелоФормат!». Маршрут велопробега пройдет по малому городскому велокольцу и рассчитан на участников с самым разным уровнем спортивной подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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