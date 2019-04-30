СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-30T14:57:21+03:00

Завод стройматериалов из Сургута задолжал своим сотрудникам три миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне, прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы руководством фирмы «Югорский завод строительных материалов».

Выяснилось, что предприятие не выплачивало зарплату 34 работникам за сентябрь-декабрь 2018 года. Сумма задолженности составила более трёх миллионов рублей.

Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес в адрес директора завода стройматериалов представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU