2019-04-30T14:57:21+03:00
Общество

Завод стройматериалов из Сургута задолжал своим сотрудникам три миллиона рублей

Зарплату выплатили после вмешательства прокуратуры
Алена Кульмухаметова
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Завод стройматериалов из Сургута задолжал своим сотрудникам три миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЗавод стройматериалов из Сургута задолжал своим сотрудникам три миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне, прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы руководством фирмы «Югорский завод строительных материалов».

Выяснилось, что предприятие не выплачивало зарплату 34 работникам за сентябрь-декабрь 2018 года. Сумма задолженности составила более трёх миллионов рублей.

Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес в адрес директора завода стройматериалов представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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