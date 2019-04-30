Завод стройматериалов из Сургута задолжал своим сотрудникам три миллиона рублей
Накануне, прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы руководством фирмы «Югорский завод строительных материалов».
Выяснилось, что предприятие не выплачивало зарплату 34 работникам за сентябрь-декабрь 2018 года. Сумма задолженности составила более трёх миллионов рублей.
Для восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес в адрес директора завода стройматериалов представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU