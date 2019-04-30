2019-04-30T14:53:26+03:00
Общество

На газификацию старой части города Нижневартовска требуется 150 миллионов рублей

Изучается возможность строительства объектов газоснабжения с привлечением внебюджетных источников
Алена Кульмухаметова
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На газификацию старой части города Нижневартовска требуется 150 миллионов рублей. Фото с сайта администрации города НижневартовскНа газификацию старой части города Нижневартовска требуется 150 миллионов рублей. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Города и посёлки Югры не все газифицированы, не смотря на то, что расположены в нефтегазодобывающем регионе России.

Так, вопрос газификации старой части Нижневартовска обсудили депутаты Думы города. По информации администрации города, на сегодняшний день разработана проектная документация по объекту «Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска».

Уже получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта. Также выполнены кадастровые работы в отношении земельных участков под автомобильные дороги.

Как пояснил заместитель главы города, директор департамента строительства Виктор Ситников, стоимость выполнение работ оценивается примерно в 150 миллионов рублей. Сейчас изучается возможность строительства объектов газоснабжения с привлечением внебюджетных источников, в том числе и в рамках концессионного соглашения. При отсутствии инвесторов вопрос финансирования за счет средств бюджета будет вынесен при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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