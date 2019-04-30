Жительница Мегиона оставила семью без квартиры на море
Югорчане в поисках жилья у моря попадают на уловки мошенников. Отпускники сами переводят деньги незнакомцам.
Так, в Мегионе 31-летняя жительница на одной из страниц в социальной сети подобрала арендное жилье у моря на юге России, чтобы провести отпуск с мужем и ребенком. На странице были размещены фотографии предлагаемых домов и контактные данные владельца недвижимости. Потерпевшая связалась с администратором и в переписке договорилась о сделке.
Для внесения предоплаты мошенница, которая представлялась хозяйкой дома, отправила данные банковской карты своего мужа. Женщина перечислила аванс за проживание в размере 7 000 рублей. После этого мошенница перестала отвечать на звонки, объявление удалила.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU