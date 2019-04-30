2019-04-30T14:47:57+03:00
Происшествия

Жительница Мегиона оставила семью без квартиры на море

Аванс и объявление бесследно исчезли
Алена Кульмухаметова
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Жительница Мегиона оставила семью без квартиры на мореЖительница Мегиона оставила семью без квартиры на мореФото: Татьяна Коркина
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Югорчане в поисках жилья у моря попадают на уловки мошенников. Отпускники сами переводят деньги незнакомцам.

Так, в Мегионе 31-летняя жительница на одной из страниц в социальной сети подобрала арендное жилье у моря на юге России, чтобы провести отпуск с мужем и ребенком. На странице были размещены фотографии предлагаемых домов и контактные данные владельца недвижимости. Потерпевшая связалась с администратором и в переписке договорилась о сделке.

Для внесения предоплаты мошенница, которая представлялась хозяйкой дома, отправила данные банковской карты своего мужа. Женщина перечислила аванс за проживание в размере 7 000 рублей. После этого мошенница перестала отвечать на звонки, объявление удалила.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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