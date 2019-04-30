Обь в районе Нижневартовска вскроется 8 мая

СЕГОДНЯ 14:25 2019-04-30T14:25:07+03:00

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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска – 8 мая. Однако подвижки льда могут начаться как на пять суток раньше, так и чуть позднее.

Согласно предварительным данным, ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 870 – 950 см.

В настоящее время кромка ледостава находится в районе населённого пункта Сосновка Каргасовского района Томской области. До границы округа осталось около 434 км. За судки ледоход продвинулся на 36 километров.

Отметим, что в Ханты-Мансийском районе на Иртыше сегодня уже начались подвижки льда.

ИСТОЧНИК KP.RU