Вартовчанин перечислил за картинку автомобиля 55 тысяч рублей
Автомобиль по привлекательной цене заинтересовал жителя Нижневартовска. Еще до осмотра машины, житель Нижневартовска внёс аванс. Скоро он об этом пожалел.
Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 31-летний житель города Нижневартовска с заявлением о мошенничестве.
Полицейским мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений мужчина нашел объявление о продаже автомобиля. Созвонившись с продавцом, югорчанин в качестве задатка перечислил 53 000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а объявление о продаже автомобиля было удалено.
Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU