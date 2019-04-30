Вартовчанин перечислил за картинку автомобиля 55 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-30T14:00:25+03:00

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Автомобиль по привлекательной цене заинтересовал жителя Нижневартовска. Еще до осмотра машины, житель Нижневартовска внёс аванс. Скоро он об этом пожалел.

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 31-летний житель города Нижневартовска с заявлением о мошенничестве.

Полицейским мужчина рассказал, что на сайте бесплатных объявлений мужчина нашел объявление о продаже автомобиля. Созвонившись с продавцом, югорчанин в качестве задатка перечислил 53 000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, а объявление о продаже автомобиля было удалено.

Возбуждено уголовное дело. Полиция ищет злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU