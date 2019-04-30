В ХМАО зарегистрированы первые природные пожары

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-30T13:48:41+03:00

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Первые возгорания сухой травы зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе. Пока обошлось без значительного ущерба и жертв.

По данным ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, 26 апреля в городе Советском зарегистрирован случай возгорания сухой травы. Площадь составила 20 квадратных метров. В этот же день на территории леспромхоза в городе Урай огонь охватил 10 000 квадратных метров сухой растительности. В обоих случаях причиной послужило неосторожное обращение с огнём. 28 апреля на протоке Ходовая в районе Ханты-Мансийска загорелась трава на площади 50 квадратных метров, а в четвёртом микрорайоне Нягани - на 23-х квадратных метрах. Во всех случаях огонь был вовремя замечен и ликвидирован. Строения от огня не пострадали.

В сухую ветреную погоду даже незначительный источник огня может привести к серьезному пожару. По сухой траве огонь распространяется моментально и с порывом ветра может перекинуться на находящиеся рядом строения. Вследствие чего интенсивность распространения огня и площадь пожара значительно увеличиваются.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу настоятельно рекомендует гражданам быть предельно осторожными и внимательными в этот период.

Напомним, что с 26 апреля в Югре объявлен пожароопасный сезон. В лесах полностью запрещается неконтролируемое сжигание сухой травы, а также разведение костров в хвойных молодняках, гарях, торфяниках, участках лесозаготовителей. За несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителям грозят внушительные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU