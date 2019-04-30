2019-04-30T13:39:05+03:00
Общество

В Когалыме аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу запрещённых БАДов

Её владельцы подали апелляцию
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу запрещённых БАДов. Фото с сайта pixabay.comВ Когалыме аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу запрещённых БАДов. Фото с сайта pixabay.com
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Региональный Роспотребнадзор обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с заявлением о привлечении аптеки к административной ответственности за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.

По данным Роспотребнадзора Югры, в аптеке Когалымы, находилась в продаже фальсифицированная биологическая активная добавка к пище «Саймы», производства ООО Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан» из Китая. Ранее специалист Роспотребнадзора в отношении руководства аптеки возбуждал дело об административном правонарушении за продажу этих препаратов.

По результатам исследований биологически активная добавка к пище «Саймы» в своем составе содержит не зарегистрированные фармацевтические субстанции «варденафил» и «тадалафил», которые опасны для приема без показаний врача.

Учитывая, что на момент проверки указанный БАД к пище «Саймы» не был изъят из обращения и находился в продаже в торговом зале аптеки на полке вместе с другими биологически активными добавками и предлагался для реализации потребителям, судом признан факт реализации фальсифицированной биологически активной добавки.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры согласился с доводами Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, признал виновным юридическое лицо и назначил обществу штраф в размере 1000000 рублей. Решение Арбитражного суда не вступило в законную силу, поскольку обжалуется в порядке апелляционного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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