2019-04-30T12:59:48+03:00
Происшествия

В Югре за убийство осудили стрелка из карабина

Мужчина выпустил пулю в знакомого
Алена Кульмухаметова
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В Югре за убийство осудили стрелка из карабина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Югре за убийство осудили стрелка из карабина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Сегодня, 30 апреля, Октябрьский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.

Согласно материалам дела, в декабре 2017 года, находясь в жилом вагончике, мужчина застрелил из принадлежащего ему карабина своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался.

По информации прокуратуры Югры, при рассмотрении уголовного дела присяжные единогласно признали мужчину виновным в убийстве.

Суд назначил наказание убийце в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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