В Югре за убийство осудили стрелка из карабина
Мужчина выпустил пулю в знакомого
В Югре за убийство осудили стрелка из карабина. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:
Сегодня, 30 апреля, Октябрьский районный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.
Согласно материалам дела, в декабре 2017 года, находясь в жилом вагончике, мужчина застрелил из принадлежащего ему карабина своего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался.
По информации прокуратуры Югры, при рассмотрении уголовного дела присяжные единогласно признали мужчину виновным в убийстве.
Суд назначил наказание убийце в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU