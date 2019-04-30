СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-30T13:40:28+03:00

В Югре появится рабочая группа по развитию детского туризма. Фото с сайта pixabay.com

2019 год станет новым этапом в применении инноваций при планировании поездки

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Первое заседание координационного совета при правительстве автономного округа по развитию внутреннего и въездного туризма провели в Югре. О тенденциях развития туризма в Югре рассказал директор департамента промышленности автономного округа Кирилл Зайцев.

Он выделил несколько основных тенденций на российском рынке туристических услуг, отметив, что 2019 год станет новым этапом в применении инноваций при планировании поездки. Уже сейчас с помощью смартфона стало легче находить неизведанные уголки мира. Поэтому рост поездок выходного дня будет неминуемо расти, туристы хотят получать больше эмоций за более короткий срок.

Говорили также о брендировании межмуниципального маршрута «Удивительная Югра», а также выполнение рекомендаций комитета по импортозамещению при экспертном совете по туризму министерства культуры Российской Федерации.

Так, с целью импортозамещения в сфере туризма и дальнейшего увеличения туристского потока в Югру, брендовый межмуниципальный маршрут автономного округа «Удивительная Югра» прошел предэкспертную оценку в комитете по реализации программ в сфере внутреннего туризма при министерстве культуры Российской Федерации.

При этом по итогам экспертизы был сформирован перечень рекомендаций по усовершенствованию маршрута. Например, установка благоустроенного санитарного узла для посетителей этнографического музея под открытым небом «Торум Маа»; благоустройство зон отдыха/санитарных зон на участке дороги Сургут – Когалым; установка на территории муниципальных образований знаков туристской навигации к объектам на маршруте и другое.

В ходе заседания координационного совета принято решение о создании при совете рабочей группы по развитию детского туризма для оперативного решения вопросов, связанных с формированием этого направления деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU