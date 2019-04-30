Массовую проверку водителей проведут на трассах автоинспекторы Югры
В последний день отдыха первомайских праздников водителей на трассах Югры ждёт «сюрпризы» в виде проверок.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 5 мая 2019 года на автодорогах федерального значения Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» и «Подъезд к г. Сургут», сотрудниками ДПС будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств.
Рейд направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, выявления и своевременное привлечение водителей к административной ответственности за нарушение правил перевозки их чад без детских кресел и бустеров.
ИСТОЧНИК KP.RU