Массовую проверку водителей проведут на трассах автоинспекторы Югры

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-30T13:34:00+03:00

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В последний день отдыха первомайских праздников водителей на трассах Югры ждёт «сюрпризы» в виде проверок.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 5 мая 2019 года на автодорогах федерального значения Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» и «Подъезд к г. Сургут», сотрудниками ДПС будет проведено профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств.

Рейд направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей, выявления и своевременное привлечение водителей к административной ответственности за нарушение правил перевозки их чад без детских кресел и бустеров.

ИСТОЧНИК KP.RU