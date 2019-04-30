2019-04-30T12:38:53+03:00
Происшествия

Югра приняла эстафету автопробега «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы»

В каждом населенном пункте на мемориалы Победы возлагают цветы
Алена Кульмухаметова
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Югра приняла эстафету автопробега «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы». Фото с сайта администрации города НижневартвоскЮгра приняла эстафету автопробега «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы». Фото с сайта администрации города Нижневартвоск
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Участники автопробега Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» преодолели свыше 80 километров по улицам крупнейших муниципалитетов Югры.

Так, в Нижневартовске у мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» участники акции возложили цветы и почтили минутой молчания память воинов-югорчан, после чего на патрульных автомашинах проследовали к школе № 21 для возложения цветов у мемориальной доски, посвященной военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга в Чеченской Республике – старшему сержанту Дмитрию Хижняку и гвардии рядовому Виталию Вятских. Учащиеся встретили участников автопробега в торжественной обстановке.

Затем автоколонна прибыла на базу ОМОНа, где ее встречали бойцы отряда. После минуты молчания в честь погибших товарищей, сотрудники и участники автопробега возложили цветы к мемориалу «Честь и память бойцам ОМОНа, оставшимся в бою».

В каждом населенном пункте участники автопробега посещают воинские мемориалы, ветеранов и встречаются с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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