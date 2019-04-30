На трассе в Нефтеюганском районе при столкновении иномарок насмерть разбились два человека

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-30T12:01:20+03:00

На трассе в Нефтеюганском районе насмерть разбились два человека Фото: Татьяна Коркина

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Жуткая дорожнаяавария произошла на «трассе смерти» в Югре. Сегодня, 30 апреля, около 11 часов утра на 558 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: «Мицубиси Аутлендер» и «Тойота Хайлюкс».

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в результате ДТП двое человек погибли, один с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, трасса в Нефтеюганском районе Югры среди водителей признана самой аварийной. Именно на этой дороге насмерть разбились гимнастки. Несколько детей до сих пор проходят лечение и реабилитацию. Перед новым 2019 годом на этой же трассе в жуткое ДТП попал автобус с вахтовиками.

ИСТОЧНИК KP.RU