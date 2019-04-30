В Нижневартовске наметился дефицит учителей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-04-30T11:51:02+03:00

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В Нижневартовске, учитывая скорое открытие новой школы, намечается дефицит учителей. Об этом шла речь на совместном заседании комитетов по социальным вопросам и по бюджету, налогам и финансам Думы города.

Директор департамента образования Нижневартовска Эдмонд Игошин предложил рассмотреть возможность бюджетного варианта предоставления квартир для педагогов. Кроме того, необходимо договориться с банками города о возможности предоставления ипотечных кредитов для приобретения жилья на льготных условиях молодым специалистам образовательных организаций.

- Мы все понимаем, что у нас в городе началась нехватка педагогических кадров. Скоро в Нижневартовске будет введена в эксплуатацию большая новая школа. И тогда проблема значительно обострится, - отметил председатель комитета по социальным вопросам Думы Нижневартовска Павел Лариков.

ИСТОЧНИК KP.RU