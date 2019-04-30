Молодой югорчанин купил крупную дозу наркотиков с помощью сайта
Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя села Елизарово. Молодой мужчина признан виновным незаконном приобретении и хранении наркотиковв крупном размере.
Согласно материалам дела, подсудимый в ноябре 2018 года через интернет-сайт приобрел наркотические средства в крупном размере для собственного употребления, которые хранил при себе.
Его противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
Накануне суд назначил виновному наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU