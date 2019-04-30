Молодой югорчанин купил крупную дозу наркотиков с помощью сайта

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-30T11:42:54+03:00

Покупка отправила его за решетку на три с половиной года

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Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя села Елизарово. Молодой мужчина признан виновным незаконном приобретении и хранении наркотиковв крупном размере.

Согласно материалам дела, подсудимый в ноябре 2018 года через интернет-сайт приобрел наркотические средства в крупном размере для собственного употребления, которые хранил при себе.

Его противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Накануне суд назначил виновному наказание в виде трёх лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU