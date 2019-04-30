Пенсионер из Югры расстрелял из охотничьего ружья своих родственников
Житель деревни Шугур Кондинского района конфликт с родным братом решил круто. Он взял охотничье ружье и оборвал спор.
Накануне прокуратурой Югры утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего мужчины за убийство двух лиц.
Согласно материалам дела, 6 июля 2018 года житель деревни Шугур во время конфликта с родным братом и его супругой, взял из дома ружье и на улице поселка застрелил их. От полученных ранений родственники мужчины скончались на месте происшествия. Затем обвиняемый угрожал своему племяннику.
Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям «Убийство двух лиц» и «Угроза убийством», судом по ходатайству прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд автономного округа для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU