СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-30T10:56:02+03:00

Пенсионер из Югры расстрелял из охотничьего ружья своих родственников. Фото с сайта pixabay.com

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Житель деревни Шугур Кондинского района конфликт с родным братом решил круто. Он взял охотничье ружье и оборвал спор.

Накануне прокуратурой Югры утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего мужчины за убийство двух лиц.

Согласно материалам дела, 6 июля 2018 года житель деревни Шугур во время конфликта с родным братом и его супругой, взял из дома ружье и на улице поселка застрелил их. От полученных ранений родственники мужчины скончались на месте происшествия. Затем обвиняемый угрожал своему племяннику.

Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям «Убийство двух лиц» и «Угроза убийством», судом по ходатайству прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд автономного округа для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU