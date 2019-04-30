2019-04-30T10:40:43+03:00
Общество

В Нижневартовске перенесли субботник

Непогода внесла свои коррективы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске перенесли субботник. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске перенесли субботник. Фото с сайта администрации города НижневартовскФото: Татьяна Коркина
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В связи с погодными условиями мероприятие по санитарной уборке и благоустройству территорий города, запланированное на 30 апреля, переносится на 8 мая. Об этом сообщается на официальном портале администрации города Нижневартовск. О времени и месте сбора будет сообщено дополнительно.

По информации Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, в Югре ожидается ухудшение погодных условий. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. В некоторых районах температура воздуха опустится до -20 градусов.

Напомним, предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска – 8 мая (допустимая погрешность +/– 5 суток). Согласно предварительным данным, ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 870 – 950 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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