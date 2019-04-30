Жителя Мегиона оштрафовали за нападение на участкового

СЕГОДНЯ 10:31 2019-04-30T10:31:41+03:00

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Сотрудник полиции города Мегиона подал в суд иск к жителю города о защите чести и достоинства.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в мае прошлого года участковый уполномоченный полиции, совершая обход территории обслуживания, обратил внимание на нетрезвого мужчину, который громко разговаривал, жестикулировал, не мог уверенно стоять на ногах. Сотрудник полиции подошёл к нему и пояснил, что нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения является административным нарушением. В ответ участковый получил удар. Несмотря на замечания прохожих и предупреждения представителя правопорядка, буян начал оскорблять полицейского, выражаться нецензурной бранью, высказывать угрозы. В результате мегионец был задержан, доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности.

За применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти приговором Мегионского городского суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения гражданского иска, поданного сотрудником полиции, суд вынес решение удовлетворить исковое требование о взыскании компенсации морального вреда в пользу сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU