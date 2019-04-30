2019-04-30T10:31:41+03:00
Общество

Жителя Мегиона оштрафовали за нападение на участкового

Преступление произошло в мае прошлого года
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жителя Мегиона оштрафовали за нападение на участковогоЖителя Мегиона оштрафовали за нападение на участковогоФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Сотрудник полиции города Мегиона подал в суд иск к жителю города о защите чести и достоинства.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в мае прошлого года участковый уполномоченный полиции, совершая обход территории обслуживания, обратил внимание на нетрезвого мужчину, который громко разговаривал, жестикулировал, не мог уверенно стоять на ногах. Сотрудник полиции подошёл к нему и пояснил, что нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения является административным нарушением. В ответ участковый получил удар. Несмотря на замечания прохожих и предупреждения представителя правопорядка, буян начал оскорблять полицейского, выражаться нецензурной бранью, высказывать угрозы. В результате мегионец был задержан, доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности.

За применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти приговором Мегионского городского суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

По итогам рассмотрения гражданского иска, поданного сотрудником полиции, суд вынес решение удовлетворить исковое требование о взыскании компенсации морального вреда в пользу сотрудника полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре закрыли рейсы до Таиланда
В Югре увеличат популяцию сибирского осетра
Пенсионер из Югры расстрелял из охотничьего ружья своих родственников
В Нижневартовске перенесли субботник
На летний отдых детей в Югре потратят 2,3 миллиарда рублей
В Нягани женщина зарезала сожителя и ранила ножом его гостя
Сургутянка вновь идёт под суд за организацию наркопритона
Югорчане спугнули охотившегося на лося бурого медведя
Продавщица из Нефтеюганского района вновь попалась на преступлении
В Югре по сто тысяч рублей получат студенты из числа коренных народов Севера
Ночью в Нижневартовске парень украл чугунное ограждение
В Югре на Иртыше начался ледоход
В Нижневартовске на «зебре» сбили 9-летнюю девочку
В Нижневартовске стартовала акция «Мы пламя вечного огня»
Житель Сургута знал о мошенниках, но перевёл им деньги